Grève dans le secteur primaire : Une marche nationale prévue vendredi, à la place de l’Obélisques (Document)

L’organisation syndicale regroupant les agents issus du secteur primaire, notamment, des ministères en charge de la pêche, de l’agriculture et de l’élevage a organisé une assemblée générale d’informations suivie, ce lundi 10 octobre 2022, pour afin d’évaluer l’impact de grève d’une semaine. Sur ce, ces travailleurs ont encore décrétés 48h de grève à partir de ce mardi 11 octobre et annonce une marche vendredi prochain à la place de la Nation. L’intersyndicale regroupant les agents issus du secteur primaire a décrété 48h de grève à compter de ce mardi 11 octobre 2022 sur toute l’étendue du territoire national. Ce, pour exiger le payement de la prime interne aux agents du secteur primaire dès la fin de ce mois. Ces travailleurs vont tenir une marche nationale ce vendredi 14 octobre 2022, à la place de la Nation (ex Obélisques), renseigne un communiqué rendu public.