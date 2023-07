Grève à l'UASZ: Les étudiants se radicalisent....

Après une semaine de grève suivi de deux jours de front, les étudiants de l'Université Assane Seck de Ziguinchor remettent ça encore. Ces derniers ont déclenché une semaine d'arrêt de cours à l'issue de leur assemblée générale stenue aujourd'hui. Un arrêt de cours suivi d'une restauration sans tickets pendant une semaine. Les étudiants du l'UASZ privilégient pour cette deuxième semaine d'arrêt des cours la non violence. Pour la Coordination des étudiants de l'Université Assane Seck de Ziguinchor, "il faut que les autorités prennent en compte leurs revendications à savoir l'équipement et la livraison des 12 amphithéâtres de 150 places, l'équipement et la livraison des pavillons de 1000 lits au total". Le coordonnateur des délégués de l'UASZ, Seydou Sow informe qu'une rencontre est prévue demain avec le Ministre l'Enseignement Supérieur. Un grand pas certes dans la recherche de solutions à cette grève, mais pour la coordination des étudiants, l'arrêt ou la suspension de cette grève n'est pas pour le moment envisagé. Cependant, la rencontre avec le ministère va être déterminante pour la suite, a souligné Seydou Sow, coordinateur des délégués des étudiants de l'UASZ.