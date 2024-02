Grève : Les concessionnaires du nettoiement réclament plus de 14 milliards à l’État…

Dakar risque de renouer avec la saleté. Les concessionnaires du nettoiement ont décidé de cesser toutes leurs activités de ramassage des ordures à Dakar à partir de ce lundi. Après des négociations infructueuses depuis le début avec les autorités, ils continuent toujours de réclamer plus de 14 milliards FCFA au gouvernement. « Depuis la semaine dernière, nous avions prévu de cesser la collecte et le ramassage des ordures, notamment à Dakar et sur l’étendue du territoire national. Cependant, avec l’appel de la communauté layenne, le collectif a jugé nécessaire de décaler d’une semaine la grève. À ce jour, aucune de nos doléances n’a été prise en compte, et à partir de ce lundi, nous cesserons l’activité de ramassage et de collecte des ordures dans Dakar. Au mois de novembre, nous étions en arrêt de travail, et notre plan d’action était composé de trois points, dont le paiement intégral du premier semestre de l’année, entre autres… », a dénoncé Boubacar Diallo, le Secrétaire général du collectif de concessionnaires de nettoiement, selon Sudfm. Il informe que « rien que pour le second semestre de l’année 2023, l’État leur doit plus de 14 milliards FCFA