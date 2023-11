Greffe rénale : une première opération réussie à Dakar

L’hôpital militaire de Ouakam a réalisé hier, sur un patient, la première transplantation rénale de l’histoire du Sénégal. Une grande première au Sénégal.. La pratique de la transplantation rénale est effective depuis, hier, à l’hôpital militaire de Ouakam. Cette opération était réalisée jusque-là à l’étranger. Trois opérations étaient prévues : il s’agit de trois patients porteurs d’insuffisance rénale chronique après que l’équipe médicale a identifié 3 couples donneur-receveur qui ont été complètement évalués, notamment d’un couple dont la mari donne un rein à son épouse et de deux frères et de deux sœurs, rapporte Vox Populi. Pour rappel, l’hôpital de Ouakam et l’hôpital Le Dantec avaient sollicité l’obtention de l’agrément pour la transplantation rénale. Un agrément qui leur a été octroyé, pour 2 ans, le 17 avril 2023.