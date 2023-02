Grand Magal de Porokhane : Mimi Touré rend hommage à une femme de valeur

A l’occasion du Grand Magal de Porokhane, célébré ce jeudi 2 février 2023, l’ancienne Garde des Sceaux se réjouit de la mobilisation des fidèles au mausolée de la mère du fondateur du mouridisme. Selon elle, la prise d’assaut de cet endroit mythique pour « vénérer Mame Diarra Bousso témoigne de la place importante qu'occupent les femmes dans l’islam et dans la société », a-t-elle écrit dans la publication. Sur sa page Facebook, l’ancienne député prie pour « que la mémoire de la Vénérée Sokhna Mame Diarra Bousso continue d'inspirer les femmes et aussi les hommes à pratiquer la vertu et faire le bien. »