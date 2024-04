Gouvernement : passations de service ce jeudi aux ministères de…

Les membres du nouveaux gouvernement s’installent petit à petit. Après le Premier ministre, Ousmane Sonko, et le ministre de l’Intérieur, qui ont pris les places de, respectivement, Sidiki Kaba et Makhtar Cissé, lundi, deux autres ministres fraîchement nommés prennent fonction ce jeudi. Il s’agit de Abdourahmane Sarr et de Cheikh Diba, précise Wal fadjri Quotidien, qui donne l'information. Le premier a pris les commandes de l’Économie, du Plan et de la Coopération et le second arrive au département des Finances et du Budget. Ils succèdent à Mamadou Moustapha Bâ, qui dirigeait les deux ministères dans le dernier gouvernement sous Macky Sall.