Goudiry : Un mort et trois blessés graves lors d’un accident de la circulation

Un grave accident de circulation d'une rare violence s'est produit à la sortie de Goudiry à vingt kilomètres à l'est en allant vers Kidira. Un camion transportant des bœufs s'est renversé à hauteur du village de Gourel Samba Ramata. Une personne est décédée lors de cet accident. Le bilan fait également état de trois blessés dans un état grave. Des témoignages recueillis par Seneweb révèlent que le jeune homme décédé et les blessés, tous originaires de Bambey en provenance du Mali, convoyaient les animaux sur Bambey. Les blessés sont admis au centre de santé de Goudiry pour les premiers soins et le corps sans vie acheminé à la morgue de l'hôpital de Goudiry. Une enquête a été ouverte par les éléments de la brigade de gendarmerie de Goudiry.