Gora Khouma appelle à 'une lutte commun' pour réduire les accidents routiers

Le secrétaire général de l’Union des transporteurs routiers du Sénégal, Gora Khouma, a insisté, mercredi, sur la nécessité de mener une lutte commune pour réduire les accidents routiers qui ont fait récemment plusieurs morts et des blessés. ‘’Personne ne gagne lorsqu'un accident routier survient et puisqu’il n’y a pas de gagnant, il faut que la lutte contre ce fléau soit commune. Il faut parler le même langage, avoir la même volonté, un seul objectif qui est celui d’œuvrer pour réduire ces accidents routiers’’, a-t-il indiqué dans un entretien accordé à l’APS. M. Khouma intervenait en marge des travaux du 1er Congrès régional sur les données de mortalité routière, à l’initiative du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, par le biais de l’Agence nationale de sécurité routière (ANASER) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Ce congrès qui réunit jusqu’à vendredi des représentants d’une vingtaine de pays, a pour objectif le partage des meilleures pratiques de systèmes d’information sur les accidents de la circulation. Les accidents routiers ont fait récemment plusieurs morts et des blessés, poussant même le gouvernement à prendre des mesures pour lutter contre certaines pratiques. Les accidents de la route ne profitent à personne et ‘’ne font que reculer les économies de nos pays’’, a rappelé le secrétaire général de l’Union des transporteurs routiers du Sénégal. ‘’Les vies humaines n’ont pas de prix. S’il y a un accident de la route, personne ne gagne. C’est pourquoi, nous devons lutter pour réduire les accidents de la route’’, a souligné Gora Khouma ‘’Malheureusement, s’il y a accident, la seule cible, le seul responsable incriminé, c’est le chauffeur’’, a-t-il relevé, estimant que pour mieux lutter contre les accidents routiers, il faut une volonté et un engagement de toute la chaîne qui implique plusieurs acteurs. Il a cité le chauffeur, le propriétaire du véhicule, le service de délivrance du permis de conduire, le responsable de la visite technique des véhicules, les passagers et les propriétaires d’animaux souvent en divagation le long des routes. ‘’Si nous nous limitons au seul maillon de la chaîne qui est le conducteur, sans l’implication des [autres] acteurs, le combat sera difficile’’, a-t-il dit. "Il faut que chaque maillon de la chaîne prenne ses responsabilités, être conscient de ce fléau’’, a insisté le syndicaliste.