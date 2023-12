Golfe de Guinée: cinq tonnes de cocaïne saisies par la Marine française

Plus de cinq tonnes de cocaïne ont été saisies par la Marine française à bord d'une embarcation semi-rigide dans le Golfe de Guinée, a annoncé mardi la préfecture maritime de l'Atlantique dans un communiqué. "Les outils de la coopération judiciaire internationale immédiatement mis en œuvre par le parquet de Brest ont permis la saisine du parquet anti-drogue de Madrid, puis l'interpellation des quatre présumés narcotrafiquants par les autorités du Cap-Vert", a précisé la préfecture. La nationalité des personnes interpellées n'a pas été précisée. La saisie de 5.132 kilos de cocaïne, "d'une valeur marchande en France estimée à plus de 330 millions d’euros", a été effectuée mercredi 6 décembre à bord d'un "semi-rigide d'une quinzaine de mètres de type go fast", selon la même source. Les produits stupéfiants ont été transbordés sur le Patrouilleur de haute mer (PHM) de la Marine française "pour y être détruits". L'opération a eu lieu "à la lumière d’informations transmises" par le Centre opérationnel d'analyse du renseignement maritime - Maritime Analysis and Operations Centre (Narcotics)-, basé à Lisbonne, et par la Drug enforcement administration (DEA), l'agence fédérale américaine chargée de lutter contre le narcotrafic. La Marine française déploie de façon quasi permanente un à deux navires appuyés par un avion de patrouille maritime dans le Golfe de Guinée dans le cadre d'une opération baptisée "Corymbe".