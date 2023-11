Gestion des ordures : Diop Sy solde ses comptes avec la Sonaged

Propriétaire d’une entreprise de nettoiement, c’est face au ministre en charge de l’Urbanisme et de l’hygiène publique que le député Diop Sy a soldé ses comptes avec la Société nationale de gestion des déchets. «La Sonaged me doit 8,6 milliards, rien que pour le mois de juin. Et depuis juillet, ils n’ont pas payé. Il faut aussi inclure ce montant dans la dette globale. Parce qu’il n’est pas question que cette dernière soit reportée jusqu’en 2024», a-t-il prévenu à l’attention de Abdoulaye Seydou Sow avant de passer à la problématique de l’habitat. «Il faut donner un ordre de mission à la Sicap Hlm pour que dans chaque département des logements soient construits. Parce qu’elle ne doit pas se limiter seulement à Dakar et dans certaines grandes villes», a suggéré le maire de Tivaouane.