Gérant d’une station service tué à Touba : ce que révèle l’enquête

Du neuf dans l’enquête sur l’affaire du gérant de la station-service tué à Touba. Deux pompistes, M.Guéye et M.Bop ont été placés en garde à vue mercredi dernier pour « nécessité d’enquête » suite à l’assassinat de Bara Cissé, le gérant de la station service d’Eldasy à Touba. Lr défunt âgé de 69 ans, avait été retrouvé mort dans son bureau située dans la station se trouvant au quartier Darou Marnane. L’autopsie confirmait notamment un meurtre une mort consécutive à une polytraumatisme crânien encéphalique suivi d’hémorragie grave.. Selon les informations de Libération, les deux pompistes sont désormais carrément mis en cause pour « complicité de meurtre ». D’ailleurs c’est pour ce chef qu’ils ont été déférés au parquet. D’après l’enquête, les policiers ont révélé plusieurs détails troublants en plus des contradictions des mis en cause à travers leurs différentes déclarations. Par exemple, il est attesté que la mort de Bara Cissé – a été très violente. Or, les pompistes, qui étaient de garde, se trouvaient à vingt mètres de la scène du crime. Néanmoins, ils prétendent n’avoir vu personne pénétrer dans le bureau de Bara Cissé ce qui de leur poste est presque impossible puisque la pompe fait face à la seule entrée du bureau.- ni entendu le moindre bruit. Ensuite, il semble que l’argent issu de la caisse manquait. Alors qu’il est admis que les stations faisaient leurs chiffres le week-end, seuls 350 000 FCFA ont été retrouvés dans la caisse. Des vérifications supplémentaires sont en train d’être faites mais la conviction des policiers est que les deux personnes, qui sont dans la dénégations systématique, ont joué un role capital dans ce drame. Hier, les deux pompistes ont bénéficié d’un retour de parquet.