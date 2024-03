Généralisation de la hiérarchie A2 à tous les greffiers : Le Sytjust interpelle le chef de l’État

La revendication relative à la généralisation de la hiérarchie A2 à tous les greffiers et le reclassement du personnel du ministère de la Justice dans le corps des assistants des greffes et parquets sont deux points phares des revendications des travailleurs de la justice. Dans un communiqué rendu public, le syndicat des travailleurs de la justice (Sytjust) a interpellé le chef de l’État. Le Syndicat des travailleurs de la justice (SYTJUST) appelle le président de la République à se saisir personnellement du dossier. « Nous attendons sa bienveillance pour la signature de deux projets de décret que le garde des Sceaux, ministre de la Justice avait fait préparer dans l’optique de corriger une altération commise volontairement par des juristes du ministère de la Fonction publique sur les délibérations du gouvernement portant réforme du statut particulier du cadre des fonctionnaires de la justice », lit-on dans le texte. À en croire le syndicat, « cette doléance ordinaire qui aurait dû être réglée depuis longtemps sans heurt ni tumulte a fini de provoquer une crise d’ampleur inquiétante dans les cours et tribunaux. En effet, le service public de la justice est à l’arrêt total depuis trois mois, à cause de l’absence de réaction du gouvernement face à la grève légitime des travailleurs de la justice débutée le 23 novembre 2023 ». D’ailleurs, il tient Gallo Ba, ministre de la Fonction publique et de la Transformation du secteur public « comme l’unique responsable de cette crise qui porte préjudice à tous les usagers du service public de la justice et à tous les justiciables ». En effet, disent les travailleurs, « dans cette affaire, il a fait montre d’incompétence, de manque de sens élevé des responsabilités et surtout manque de solidarité gouvernementale. Il s’est évertué à bloquer une initiative du ministre de la Justice. Celle-ci avait été entreprise pour corriger une altération des décisions du gouvernement qui a empêché le bon déroulement de la réforme du statut particulier du cadre des fonctionnaires de la justice ».