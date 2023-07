Général Moussa Fall : « Notre offre traditionnelle de sécurité est compromise »

A l’occasion de la cérémonie d’ouverture de la réunion de la commission organisation du service de l’association internationale des gendarmeries et forces de sécurité à statut militaire (FIEP), le général haut commandant de la gendarmerie nationale Moussa Fall a profité de cette tribune pour faire le point. « Nous faisons face à des peuples plus exigeants à l’égard de leurs gouvernants, à des citoyens aux réactions spontanées, et parfois très agressives dans la forme de leur revendication. Nous faisons face à un monde de toutes les confusions, qui conçoit la violence comme un réflexe d’autodéfense, d’autoprotection ou tout simplement comme une posture légitime d’expression démocratique de son indépendance » fait-il savoir. « Face à un tel environnement, notre offre traditionnelle de sécurité se trouve naturellement compromise. Les demandes de sécurité des populations imposent désormais un changement des paradigmes » souligne le haut commandant de la gendarmerie nationale. Toutefois, rapporte Dakaractu, le haut commandant de la gendarmerie nationale regrette la recrudescence des violences dans l’espace politico-social. « Ce choc naturel de volontés individuelles dans un espace que nous partageons en commun est généralement alimenté par des motifs incompréhensibles. Il est malheureusement le fondement des conflits auxquels les gendarmeries et forces de sécurité à statut militaire sont appelées à apporter des réponses justes, légales mais surtout proportionnées » regrette le général.