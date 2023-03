Gazés et Malmenés: Me Clédor Ly demande le renvoi

«La décision qui a été retenu c'est de plaider ce dossier. Il était convenu que je devais être à 8 heures au domicile de mon client mais avec le timing nous saurions été ici a 9h15 minutes. Je vous demande tous de simple constatation d'examiner les habits de mon client. Examinez ses habits. Si j'enlevais ma robe, vous verrez les tâches. On nous a empêché de continuer notre chemin...Je souhaiterais que ce dossier soit renvoyé parce que j'ai été Gazé volontairement. Depuis je n'arrive pas à ouvrir les yeux... Mon client et moi sommes dans un état physique et psychologique qui ne nous permettent pas de répondre aux questions et avoir un procès équitable», plaidé Me Ciré Cledor Ly