Gaza: des «dizaines» de combattants du Hamas tués pendant la nuit, selon l'armée israélienne

Alors que la guerre déclenchée par l'attaque du Hamas en Israël est entrée jeudi dans son 27e jour, le camp de réfugiés de Jabaliya, au nord de la bande de Gaza, a été bombardé une seconde fois mercredi. Des dizaines de blessés palestiniens et des centaines d'étrangers ont été autorisés à évacuer depuis Gaza vers l'Égypte. ► Près de 80 blessés palestiniens ont été évacués de Gaza vers l’Égypte via le point de passage de Rafah mercredi 1er novembre, tandis que plus de 300 étrangers et binationaux ont aussi été autorisés à quitter Gaza hier. Il s’agit des premières évacuations depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, le 7 octobre. Elles doivent se poursuivre ce jeudi ► Le camp de réfugiés de Jabaliya a de nouveau été frappée ce mercredi, tuant au moins 195 Palestiniens selon le Hamas. L’amiral Daniel Hagari, le porte-parole de l’armée israélienne, a souligné qu’une enquête était encore en cours et que le but de l’opération était une attaque ciblée qui visait un responsable des brigades Ezzedin al Kassam. Le porte-parole israélien a confirmé que des dizaines de personnes ont été tuées lors de cette attaque. Mais la grande majorité étaient des terroristes, affirme-t-il. ► Depuis le 7 octobre, 1 400 Israéliens ont été tués, dont 326 soldats, et l'armée israélienne fait état de 240 personnes retenues en otage par le Hamas. 8 796 Palestiniens sont morts à Gaza, dont plus de 3 500 enfants, a indiqué mercredi midi le ministère de la Santé sur place, contrôlé par le Hamas.