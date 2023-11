Gaston Mbengue : « j’étais dans le coma et les médecins n’avaient plus d’espoir… »

Dans le coma depuis des mois, le miraculé Gaston Mbengue a frôlé la mort. Aujourd’hui, il se remet petit à petit de sa santé et promet d’assister au combat Modou Lô vs Boy Niang. Hospitalisé en France, le promoteur de lutte souffrait d’une grave maladie qui l’a plongé dans le coma. «J’étais dans le coma et certains ont même annoncé ma mort, avait confié le promoteur par téléphone. À Paris je me suis fait opérer et les médecins n’avaient pas beaucoup d’espoir. Mais je rends grâce à Dieu et je remercie beaucoup ma famille. Lorsque je me suis réveillé du coma j’ai trouvé avec moi mes femmes et mes enfants. Ils ont été très courageux…», disait-il. Aujourd’hui, il semble retrouver sa forme d’antan. Et selon Sunu Lamb, le patron de Gaston productions devrait assister à Modou Lô-Boy Niang, combat que la structure que dirige son fils, Makane Mbengue, organise le 1er janvier prochain.