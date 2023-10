Garçon de 13 ans violé à Pikine : étrange retournement de situation

Déféré au parquet pour abus sexuels présumés sur un garçon de 13 ans, le communicateur traditionnel évite la prison. D'après Les Echos, il a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire suite à son arrestation à Pikine pour viol, pédophilie et acte contre nature. "A peine relâché, le vieil homme (72 ans) a quitté la banlieue dakaroise pour se réfugier dans son village natal situé dans une ville religieuse du pays", souffle le journal. L'Observateur souligne que l'annonce de sa libération a soulevé un tollé de désapprobations. Des gens doutent du "bien fondé" de la mesure, oubliant que le mis en cause est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire, relève le journal. Celui-ci rappelle que le communicateur traditionnel est tenu de se présenter à intervalles réguliers devant le Juge ou un officier de police judiciaire en attendant la tenue du procès. Sa victime, un mineur, l'a accusé de l'avoir sodomisé à deux reprises moyennant 500 et 1000 F CFA.