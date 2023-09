Gamou international de Médina Baye : l’Etat rassure sur les mesures prises

L’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS) et d’autres services étatiques sont pied à d’œuvre afin de limiter les désagréments causés par les eaux pluviales dans cité de Médina Baye (Kaolack, centre), a assuré, lundi, à Dakar, le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome. ‘’Nous savons que nous sommes en période d’hivernage. Les principaux points d’attraction concernent l’évacuation des eaux pluviales. L’ONAS et les autres services de l’Etat sont à pied d’œuvre pour résoudre cette question et cela va se poursuive jusqu’à la date du 27 septembre prochain, sous la coordination du gouverneur de la région de Kaolack’’, a-t-il déclaré. Le ministre de l’Intérieur intervenait lors de la réunion nationale consacrée aux préparatifs du Gamou international de Médina Baye. La rencontre s’est déroulée en présence des représentants des autorités religieuses de la cité de Médina Baye, ainsi que des autorités locales et administratives de la région. Antoine Félix Abdoulaye Diome a souligné l’importance de cette réunion, qui a été l’occasion de passer en revue toutes les questions liées à l’organisation de ce Mawlid qui réunit en particulier des fidèles musulmans étrangers. Il a demandé au gouverneur de la région de Kaolack de poursuive le suivi des travaux afin que les activités du Gamou se déroulent dans de bonnes conditions. Le chef de l’exécutif régional, Ousmane Kane, a aussi fait le point sur les besoins du comité d’organisation ainsi que sur les engagements des services de l’Etat dans le cadre des activités préparatoires du Gamou et du Gamouwatt de Médina Baye.