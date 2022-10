Gamou de Ndiassane 2022 : la cité religieuse sans électricité depuis 72 heures à trois jours de l'événement

À moins de 72 heures de la célébration de la naissance du Prophète (PSL) dans la cité des Kountiyyou, tout n'est pas encore au point en terme d'approvisionnement en électricité. En effet, depuis 72 heures, la population et les pèlerins souffrent du manque patent d'électricité à Ndiassane qui est en plein dans les préparatifs du Gamou qui draine déjà du monde et qui se tiendra ce samedi 15 octobre 2022. Selon notre source, les agents de la Senelec auraient démarré tardivement les travaux de renforcement du réseau électrique. En cette période d'hivernage et de forte canicule, population et fidèles venus pour l'événement ne savent plus où donner de la tête. « Depuis 72 heures, il n'y a pas d'électricité. Il fait chaud et avec l'hivernage, il y a beaucoup de moustiques. On ne dort pas la nuit. On ne peut rien conserver dans les frigos. L'électricité se stabilise un moment et s'arrête », regrette notre source. Ndiassane est le denier foyer religieux célébrant la naissance du Prophète PSL au Sénégal. Mais, elle est chaque année confrontée à ce genre de problèmes au moment des préparatifs du Gamou. Rappelons que récemment, le maire de ladite cité, Ousmane Sarr, a lancé un appel au ministre de l'intérieur Félix Antoine Diome pour qu'il prolonge la durée de mission des forces de sécurité après le Gamou afin de protéger davantage les fidèles qui peuvent séjourner à Ndiassane jusqu'à un mois après le Gamou...