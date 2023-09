Gamou Tivaouane : les sapeurs-pompiers signalent un décès

A quelques heures du Gamou, les sapeurs-pompiers ont fait le point sur les interventions à Tivaouane et à Thiénaba. La Brigade nationale des Sapeurs-Pompiers a dressé un bilan à mi-parcours des accidents de la route à quelques heures de la célébration du Gamou à Tivaouane. « Un décès et une trentaine de blessés », ont été enregistrés, révèle le Lieutenant Colonel Cheikh Tine, chargé de communication de la Brigade Nationale des Sapeurs-Pompiers. Un accident de la circulation a été enregistré, ce vendredi 7 Octobre 2022, sur la route du Gamou de Tivaouane. L’accident a fait un mort et cinq blessés. Les sapeurs-pompiers ont effectué 14 interventions, dont 11 concernent des accidents de la circulation au niveau des axes Bambey-Diourbel, Tivaouane-Khombole, Tivaouane-Thiès. La BNSP a eu à mobiliser un dispositif très important. En personnel, la BNSP est à 546 personnes gradées et sapeurs et 89 moyens de secours. Les moyens roulants sont répartis comme 12 FPTS (fourgon pompe tonne), 30 ambulances dont 11 du ministère de la santé, 8 véhicules secours routiers, 4 motos d’intervention rapide pour jalonner les secours mais aussi d’intervenir dans des zones où l’accès des ambulances est un peu difficile. La brigade nationale des sapeurs-pompiers a reçu un lot important de matériels roulants des mains du chef de l’Etat, Macky Sall. C’est ainsi, renseigne le capitaine Khoudia Ibra Mar, ils ont mobilisé à Tivaouane et Thiénaba 14 engins d’incendie grande capacité de 30.000 litres pour aider les populations en ravitaillement en eau.