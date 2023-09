Gamou 2023 : "un décès enregistré, 96 victimes dont 83 liées aux accidents de la circulation" (sapeurs-pompiers)

(Bnsp) a fait le point sur les interventions à Tivaouane et à Thiénaba. Selon, l'adjointe du chef de détachement et chargée de communication pour la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, capitaine Khoudia Ibra Mar, en ce qui concerne le bilan: « 96 victimes, dont 83 liées aux accidents de la circulation routière sont enregistrées. Elle rassure que les 95 sont assistées. Mais malheureusement, un décès lié à un accident de la circulation routière a été noté ». Pour un bon déroulement du Mawlid à Tivaouane et à Ndiassane, l'adjointe du chef de détachement et chargée de communication pour la Bnsp soutient qu'un dispositif important est mis sur pied, après des visites de prévention dans les sites religieux comme Tivaouane, Ndiassane et Thiénaba. « En personnel, on est à 546 personnes gradées et sapeurs. Nous avons aussi mobilisé 89 moyens de secours. Les moyens roulants sont répartis, comme 12 fourgons pompe tonne, (Fpts) 30 ambulances dont 11 du ministère de la santé. Nous avons aussi mobilisé 8 véhicules secours routiers. On a mobilisé aussi 4 motos d'intervention rapide permettant de jalonner les secours, mais aussi d'intervenir dans des zones où l'accès des ambulances est un peu difficile. On a mobilisé à Tivaouane et Thienaba 14 engins d'incendie grande capacité de 30.000 litres pour aider les populations en ce qui concerne le ravitaillement en eau », a fait savoir Capitaine Khoudia Ibra Mar.