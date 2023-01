Gambie : Décès du vice-président, Badara Alieu Joof

La présidence gambienne a annoncé mercredi le décès d’Alieu Badara Joof, vice-président de la République en poste depuis moins d’une année. Joof ( 66 ans) est le 4ème vice-président sous l’ère du président Adama Barrow réélu pour un nouveau quinquennat à la tête du pays en décembre 2021. « Chers Gambiens, c’est avec le cœur lourd que je vous annonce le décès de mon vice-président, son excellence, Badara Alieu Joof. Le triste événement a lieu en Inde après une courte maladie. Qu’Allah lui accorde Jannahtul Firdawsi », a annoncé le Président Adama Barrow à travers un communiqué. « En mémoire du défunt VP Joof, le président Barrow a déclaré un deuil national de 7 jours, effectif aujourd’hui 18 janvier 2023 », a relevé le communiqué, saluant la mémoire d’un Gambien très sérieux, dévoué, compétent et honnête. Avant son arrivée à la vice-présidence en mai 2022, Joof avait occupé plusieurs postes de responsabilité, dont celui de ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, a rappelé la présidence de la République. Il avait également été directeur de la Banque mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre pendant plus d’une décennie.