GRAND MAGAL DE TOUBA 2023: Plus de 300 pèlerins soulagés par la MSAE et « Sauvons des vies »

Elles sont nombreuses les personnes à avoir bénéficiées des Consultations médicales gratuites organisées par la Mutuelle de Santé des Agents de l’Etat (MSAE) et l’Association Sauvons des Vies à l’occasion de la 129ème Edition du Grand Magal de Touba. Du médecin généraliste à la gynécologue, en passant par les pédiatres, les urologues, les infirmières et pharmaciens, une vingtaine de professionnels ont été mobilisés par les deux structures pour soulager les populations présentes au Magal. Durant deux jours, les 3 et 4 septembre 2023, l’enceinte de l’Université Cheikh Ahmadou Bamba (UCAB) encore appelé Al Azar de Ndam n’a pas désempli. Les 368 personnes de tout âge qui ont été consultées ont également été prises en charge en médicaments génériques et de spécialité. Ainsi, Monsieur Babacar NGOM, Président de la MSAE qui a supervisé en personne les journées a confirmé la volonté de la mutuelle de reproduire ce genre d’actions à l’occasion de tous les évènements religieux à venir, sans que cela n’impacte aucunement les nombreux autres programmes sociaux qui sont déjà à l’initiative de la MSAE. « Grâce à l’appui de nos partenaires comme l’Association Sauvons des Vies qui a amené les médecins et la bénédiction de Serigne Mame Mor Mbacké Ibn Serigne Mourtada Mbacké qui nous a hébergé ici, plus de 300 personnes ont été gratuitement consultées durant cette Edition 2023 du Grand Magal », a-t-il déclaré. Le Président de l’Association Sauvons des Vies a quant à lui magnifié la collaboration dynamique qui existe depuis maintenant des années, entre les deux entités. « Cette première édition de Consultations médicales gratuites à l’occasion du Magal de Touba a porté sur deux domaines, à savoir la Médecine générale et la Médecine spécialisée. C’est pourquoi, nous avons mobilisé une équipe de pas moins de 20 professionnels de la santé composée d’une gynécologue, de médecins généralistes, de pédiatres, de pharmaciens et d’infirmières », a confié le Dr Latyr DIOUF qui était aussi de la partie. Dans ce même registre, le Pr Massamba Diouf qui est membre de l’Unité d’Alerte et de Prévention Épidémiologique (UAPE) entité membre du Comité d’Organisation du Magal, une unité mise en place par le khalife général Serigne Mountakha Mbacké. C’est ainsi que durant son passage sur sur les lieux de consultations, il n’a pas manqué de se réjouir de ce qu’il qualifie d’un bel exemple de partenariat entre la MSAE et Sauvons des vies qui ont associé leurs efforts pour assister les populations. Par ailleurs, il faut noter que le Dr Ndao qui a fait le point des 48 heures de consultation a annoncé qu’à la fin de la première journée, 70 personnes avaient été consultées en Médecine générale, 58 en Pédiatrie et 47 en Gynécologie pour un total de 175. « Alors que pour le jour du Magal, les boxes de la Médecine générale ont enregistré 93 consultés, 61 en Pédiatrie et 39 en Gynécologie pour un total de 193. S’agissant des pathologies rencontrées, elles sont pour la plupart des Parasitoses, de l’Hypertension artérielle, de l’Asthénie physique et du Paludisme confirmer. D’ailleurs, pour cette dernière maladie citée, plusieurs cas rencontrés ont été référés dans les structures sanitaires sur place » finira-t-il par poursuivre. Du côté des bénéficiaires, le bonheur se lisait sur le visage du vieux Serigne Modou Guèye quand il témoigne ainsi : « Je rends grâce à Serigne Touba et prie pour que Serigne Mountakha Mbacké continu de nous guider. Je suis surtout rassuré d’entendre que ma tension est bonne et que je n’ai rien à craindre. Serigne Mame Momar est quelqu’un qui nous aide vraiment beaucoup et nous prions également pour lui ». Enfin, tous les moyens logistiques et humains déployés pour cette première édition participent surtout à renforcer l’esprit de prévoyance et d’entraide dans lequel est résolument tourné la MSAE, pour offrir un accès aux soins de santé aux populations des zones rurales.