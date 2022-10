GFM – 2STV : Les révélations explosives de Aïssatou Diop Fall sur Ndiaga Ndour (Vidéo)

Le différend entre les groupes Origines SA et Futurs Médias (GFM) prend de l’ampleur. Après l’accalmie notée ces derniers mois, la clameur renaît. Ce mercredi à l’émission « Infos Matin », Aïssatou Diop Fall, appelle à l’apaisement suite à la libération de Ndiaga Ndour, arrêté, ce mardi soir. «Ce qui se passe entre le GFM et la 2STV me rend vraiment triste. Je sais aussi que ça l’est pour tous les Sénégalais. Si la RTS est la mère de toutes les chaînes de télévisions sénégalaises, la 2STV constitue la mère de celles-ci. Les relations entre Youssou Ndour, le patron de GFM et El Hadji Ndiaye, celui de la 2STV datent de longtemps. El Hadji Ndiaye est pour moi un papa. Quant à Ndiaga Ndour, les relations familiales prédominent sur celles professionnelles. Pour votre gouverne, le jeune frère de Youssou Ndour m’a choisi comme témoin de mariage. « Une grande chose pour moi. Il est un homme d’une gentillesse légendaire. Ce qui se passe actuellement ne grandit personne. Comme tous les conflits, ça va se régler autour d’une table. Et pour cela, Youssou Ndour et El Hadji Ndiaye doivent faire les premiers pas pour régler ce différend….Des sages comme El Hadji Mansour Mbaye sont là et savent bien résoudre des conflits de cet acabit. Le président Macky Sall a de bons rapports avec ces deux personnalités. Il peut participer à dissiper la tension entre ces deux grands groupes », a déclaré Aissatou Diop Fall. Regardez :