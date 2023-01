Fulbert Sambou et Didier Badji : Familles et société civile dans la détresse, l’Etat aphone…

Trois mois après le décès du Sergent-chef Fulbert Sambou et la disparition de l’adjudant-chef de la gendarmerie nationale Didier Badji, leurs familles sont dans un trouble moral profond. La société civile, Amnesty International et le Forum civil, en rescousse, face à la presse, sont; inquiets du silence assourdissant des autorités étatiques. Une immense tristesse, les familles des disparus sont déçues du silence des autorités qui n’ont pas éclairé sur le déroulement de l’enquête. Amnesty International, le Forum civil et les familles des deux gendarmes sont traumatisés. Ils ont déploré le comportement des autorités étatiques, leurs interlocutrices directes, qui n’ont pipé mot concernant cette affaire.. Le 23 novembre le corps du sergent Fulbert Sambou a été retrouvé et enterré sans autopsie. Mais sa famille s’indigne du manque de compassion des autorités étatiques. Quant à Didier Sambou, la famille ne sait ce qu’il est advenu de lui, on ne sait pas s’il est mort ou s’il est toujours vivant. Pire, selon son avocat, son salaire a même été coupé, mettant sa famille dans la dèche. Et jusqu’ici, aucune suite n’a été réservée aux plaintes déposées (contre Amath Suzanne Camara et Bah Diakhaté…) pour éclairer sur la disparition de Didier Badji et la mort de Fulbert Sambou.