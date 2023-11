Fuite du dossier médical d’Ousmane Sonko : 2 gradés de l’administration pénitentiaire arrêtés

L’enquête confiée à la DIC par le Procureur de la République pour identifier les responsables de la fuite du document médical d’Ousmane Sonko porte ses fruits. La DIC avait entamé une recherche active des individus impliqués dans la divulgation du dossier médical d’Ousmane Sonko sur Internet. Les enquêteurs ont commencé retracer le parcours administratif du courrier, en remontant jusqu’à la direction de l’administration pénitentiaire et au département du ministère de la Justice, afin d’identifier les personnes impliquées. Après investigations, la DIC a mis la main sur deux gradés de l’administration pénitentiaire. Il s’agit, selon Libération et L’OBS, de l’inspecteur de l’administration pénitentiaire Idrissa Sow, directeur des affaires juridiques de la planification des statistiques de l’administration pénitentiaire et l’adjudant Issa Ndione. Ils ont été interpellés par la DIC hier. Ils ont été perdus par leurs téléphones portables lesquels ont permis aux enquêteurs de découvrir le transfert de la correspondance via WhatsApp. Des sources proches de l’administration pénitentiaire renseignent que l’inspecteur Sow gère également les archives. Tous les deux mis en cause sont visés par pour violation du secret professionnel, détournement de données à caractère personnel mais aussi acte et manœuvres à compromettre la sécurité publique.