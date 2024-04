Fuerteventura: une embarcation de 119 migrants dont un bébé secourue

Le service de sauvetage maritime a secouru 119 immigrants, dont un bébé, au cours des dernières heures près de Gran Canaria et de Fuerteventura. Ces migrants voyageaient à bord d'un canot pneumatique, a déclaré un porte-parole de la société d'État. 67 hommes, une femme et un bébé Vers 5 h 20, la Garde civile a informé le centre de sauvetage maritime de Las Palmas de la détection d'un canot pneumatique à 24 kilomètres d'Arguineguín, au sud-ouest de Gran Canaria. Le Guardamar Calíope s'est déployé et, une heure plus tard, il a secouru ses 69 occupants, tous subsahariens à l'exception de deux Nord-Africains (67 hommes, une femme et un bébé), qui ont été débarqués à 8h12 à Arguineguín. Dans le canot, 50 occupants tous subsahariens à l’exception de 5 nord-africains Par la suite, à 08h00 ce samedi, le 112 a signalé au centre de sauvetage maritime de Las Palmas l'appel d'un skiff via un répéteur à Fuerteventura. La Guardia Civil a confirmé un écho sur le radar SIVE qui correspondait à un dériveur naviguant à 20,3 kilomètres à l'est de l'île. Le Salvamar Izar est parti à sa rencontre. À 9 h 25, il a localisé le canot et secouru les 50 personnes à bord, toutes subsahariennes à l'exception de cinq d’origine nord-africaine. Avec toutes ces personnes, il se dirige maintenant vers Gran Tarajal pour le débarquement, ont précisé les sources du Salvamento.