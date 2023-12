Fraude fiscale : révélations sur les quatre entreprises qui ont volé 5 milliards à l’État

Lors de l’examen du Budget 2024, le ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Ba, avait fait une grosse annonce à l’Assemblée nationale. Il avait révélé aux députés que «des poursuites pénales ont été initiées à l’endroit de quatre contribuables qui ont collecté des taxes sans les reverser». Par souci de confidentialité, Mamadou Moustapha Ba avait gardé secrète l’identité des contribuables accusés de fraude fiscale. Mais Les Échos a vendu la mèche. En partie. Dans son édition de ce lundi, le journal rapporte en effet que qu’il s’agit de trois entreprises évoluant dans les hydrocarbures et une spécialisée dans la conception. «Les sociétés pétrolières sont poursuivies pour près de 3,5 milliards de francs CFA et la dernière, pour un montant de près de 2 milliards», précise Les Échos. Qui signale que la Direction générale des impôts et domaines (DGID) a engagé des poursuites pénales contre ces entreprises après avoir «épuisé toutes les voies de recours».