Frapp : « La grève de la dignité est suivie par la plupart des détenus à Rebeuss, au Camp Pénal … »

Selon le Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine (Frapp) dans la poursuite de la vendetta entreprise contre toutes opinions contradictoires, le Président Macky Sall continue sa rafle pour remplir les prisons de résistants. « Même embastillés, ces dignes sénégalais continuent la résistance en observant une grève de la faim. Cette grève de la dignité est suivie par la plupart des détenus à Rebeuss, au Camp Pénal de Liberté 6, au Pavillon spécial et dans les maisons d’arrêts de Mbour, Louga, Thiès, Diourbel et Tambacounda », révèle le Frapp. Le FRAPP interpelle le peuple sénégalais sur la dégradation de l’état de santé de ces détenus politiques. « À Rebeuss, pour ne citer que celle-ci, l’infirmerie ne désemplit pas de grévistes dans un état critique », dénoncent Guy Marius Sagna et Cie. D’après le Frapp, les résistants encore libres ne doivent pas en faire moins que ceux déjà privés de liberté qui continuent à se battre au péril de leur vie. Le FRAPP encourage tous les Sénégalais épris de justice à intensifier la résistance constitutionnelle sur le territoire national et dans la Diaspora pour la libération de tous les détenus politiques.