Frapp : « L’hôpital Principal essaie de maintenir Hannibal Djim éveillé pour ne pas qu’il sombre dans le coma »

A travers un communiqué, le secrétariat exécutif national (SEN) du FRAPP annonce que Mohamed Samba Djim dit Hannibal risque de tomber à tout moment dans le coma. « Les médecins du service de réanimation de l’hôpital principal de Dakar essaient de le maintenir éveillé afin qu’il ne sombre pas dans le coma », révèle le Frapp. Selon Guy Marius Sagna et Cie, cela fait des jours que, via des communiqués, le FRAPP alerte sur la dégradation continue de l’état de santé de Hannibal Djim. « Le FRAPP continue de dénoncer l’emprisonnement arbitraire de Mohamed Samba Djim dit Hannibal et d’exiger sa libération immédiate avant que l’irréparable ne se produise », rapporte ledit communiqué. Selon le Frapp, cette exigence de libération immédiate est aussi valable pour « Fadilou Keïta, Ousmane Sarr, Diop Taïf, Pape Abdoulaye Touré et le chef de l’opposition sénégalaise Ousmane Sonko, tous en grève de la faim depuis plus de deux semaines pour dénoncer leur emprisonnement arbitraire ». Mais également, le FRAPP exige la libération des « 1062 détenus politiques de Macky Sall ».