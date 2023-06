France: "des moyens supplémentaires" vont être déployés face aux émeutes (Macron)

Le président français Emmanuel Macron a annoncé le déploiement par le ministère de l'Intérieur "de moyens supplémentaires" après trois nuits d'émeutes, consécutives au décès du jeune Nahel lors d'un contrôle policier près de Paris, en dénonçant "l'instrumentalisation" de ce drame. Lors d'un Comité interministériel de crise tenu au ministère de l'Intérieur, le chef de l’État s'est félicité de la réponse "rapide et adaptée" des forces de l'ordre. Il a par ailleurs appelé "tous les parents à la responsabilité" et a également demandé aux réseaux sociaux le "retrait" de contenus et l'identification d'utilisateurs liés à ces violences urbaines.