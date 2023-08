France: crash d'un avion de tourisme en Loire-Atlantique...

Un accident impliquant un petit avion de tourisme est survenu ce mardi en Loire-Atlantique, a annoncé sur le réseau social X le Bureau d'enquêtes et d'analyses pour la Sécurité de l'Aviation civile (BEA). Un accident impliquant un petit avion de tourisme est survenu ce mardi en Loire-Atlantique, a annoncé sur le réseau social X le Bureau d'enquêtes et d'analyses pour la Sécurité de l'Aviation civile (BEA). Trois personnes se trouvaient à bord de l'aéronef, dont le journaliste français Gérard Leclerc, rapporte notamment le journal « Ouest-France ». Parti de l’aérodrome de Loudun (Vienne), l'appareil devait rallier La Baule et n'est jamais arrivé. Des débris ont été signalés dans l’eau aux environs de 18h30 (16h30 GMT). RFI