France : Une pétition pour la libération de Juan Branco lancée, le nombre de signatures collectées

En France, une pétition est lancée, ce dimanche 06 août 2023, pour exiger la libération de l’avocat Juan Branco arrêté, hier, samedi, à Rosso, frontière entre le Sénégal et la Mauritanie, alors qu’il tentait de rentrer dans son pays. « L’avocat Juan Branco a été arrêté samedi 5 août à Rosso, à la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie. Interpellé côté mauritanien, il a été extradé dans l’après-midi vers le Sénégal. Son combat judiciaire pour Ousmane Sonko ne justifie en rien la persécution politique dont il fait l’objet à Dakar. Exigeons sa libération immédiate », a déclaré Didier Maestro qui a lancée cette pétition. A l’heure où ses lignes sont écrites, plus de 1250 signatures ont déjà été collectées. Juan Branco, pour rappel, a été envoyé, dans la nuit de samedi à dimanche, à la prison de Rebeuss. Il est poursuivi pour « appel à l’insurrection, diffusion de fausses nouvelles, actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles graves » .