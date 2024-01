France : 2 Sénégalais encourent une lourde peine de prison

Deux Sénégalais risquent 20 ans de réclusion criminelle. Il s’agit de B. Gningue, 20 ans, et K. Niang, 30 ans, rapporte Bes Bi. Le site Corse matin repris par le journal du groupe E-media Invest précise qu’ils sont poursuivis pour viol en réunion sur une femme. La Cour criminelle se penche depuis avant hier lundi sur cette affaire qui remonte à juin 2022. D’après l’enquête, la victime, une Suédoise âgée d’une vingtaine d’années, aurait rencontré les deux mis en cause dans « un établissement de nuit ». Ils l’auraient par la suite invitée à se rendre dans leur appartement. La victime dénonce un viol en réunion qui aurait duré une heure. B. Gningue et K. Niang, « saisonniers dans un restaurant » nient les faits qui leur sont reprochés.