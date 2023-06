Frais scolaires : Les nouveaux tarifs homologués par l'Etat

Le ministre de l’Education nationale, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, le ministre de la Formation de l’apprentissage et de l’insertion et le ministre du Commerce, de la consommation et des Pme, à travers un arrêté ministériel portant règlementation des frais d’inscription et d’étude dans les établissements d’enseignements et de la formation professionnelle et technique se sont penchés sur la question. Ils arrêtent dans l’article 2 que les frais d’inscription sont fixés à 3 000 FCFA dans les établissements de l’enseignement public moyen et secondaire général. « Ils peuvent être portés à 5 000 francs au maximum sur décision du Conseil de gestion de l’établissement ». Les Frais de scolarité sont baissés par rapport aux tarifs appliqués au cours de l’année académique 2021-2022, sous réserve de l’application d’un montant minimal déterminé ci-après : 2 500 francs CFA pour l’enseignement préscolaire, 3 000 francs CFA pour l’enseignement l’élémentaire, 4 000 francs CFA pour l’enseignement moyen, 5 000 francs CFA pour l’enseignement secondaire. Emedia