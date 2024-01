Foundiougne: les gendarmes démantèlent un réseau de migrants, les deux convoyeurs en prison

La Brigade territoriale de Foundiougne, relevant de la compagnie de Fatick et sous le commandement du capitaine Top, a démantelé un vaste réseau de trafic de migrants. Selon les informations fournies par la Division de la Communication de la Gendarmerie (Divcom), les gendarmes ont appréhendé 28 individus impliqués dans des tentatives d'émigration clandestine. Parmi eux figurent un ressortissant bissau-guinéen, 17 Sénégalais, et 10 Gambiens. S'inscrivant dans une dynamique constante de lutte contre l'émigration irrégulière, la brigade territoriale de Foundiougne a orchestré une opération stratégique ayant abouti au démantèlement de ce réseau de trafic de migrants, regroupant des citoyens sénégalais et des étrangers. Selon le lieutenant-colonel Ibrahima Ndiaye, la date de départ était fixée au 15 janvier 2024, au quai de pêche de Foundiougne. Le cerveau de l'opération est un étranger, propriétaire du bateau destiné au transport des migrants. Une moto hors-bord a été également confisquée au cours de cette intervention. À ce stade, les candidats à l'émigration ont été libérés après un interrogatoire approfondi. Cependant, deux convoyeurs se trouvent actuellement en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie de Foundiougne.