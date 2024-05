Forail de Dahra Djioloff : un gendarme poignardé par un voleur présumé

Un gendarme a été poignardé à deux reprises par un voleur présumé, ce dimanche au foirail de Dahra Djoloff, dans le département de Linguère (nord), a appris l’APS de source sécuritaire. L’incident tragique s’est déroulé lors du marché hebdomadaire de cette commune, point névralgique du commerce de bétail dans la région de Louga. Les forces de l’ordre y sont régulièrement déployées pour assurer la sécurité des éleveurs et des biens. Selon la sécuritaire contactée par l’APS, l’homme, suspecté de vol, a brusquement attaqué le gendarme en civil, lui assénant deux coups de couteau, respectivement, à la main et à la poitrine. Alertés, les autres membres des forces de l’ordre en patrouille dans le marché ont accouru aussitôt vers le lieu de l’incident pour neutraliser l’agresseur. Le suspect a été rapidement appréhendé et placé en garde à vue dans les locaux de la brigade de gendarmerie de Dahra. Le gendarme blessé a été évacué vers une structure sanitaire locale, avant d’être transféré à l’hôpital Magatte Lo de Linguère pour y recevoir des soins spécialisés. Selon le Dr Abdou Ndiaye, médecin-chef du district sanitaire de Dahra, l’état de santé du gendarme est stable, et il est hors de danger. Cet incident survient à moins d’un mois de la célébration de la Tabaski, période où le commerce des moutons bat son plein à travers le Sénégal, rendant cruciale la sécurité des foirails.