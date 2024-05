Fonds destinés à la lutte contre les inondations : Le Premier ministre annonce un audit

Les mêmes résolutions et les mêmes pratiques sont établies par l'Etat du Sénégal qui ne les applique pas, selon le Premier ministre. Ousmane Sonko s'est exprimé pendant le Conseil interministériel sur la prévention et la gestion des inondations à Diamniadio. Selon lui, il faut que les choses changent. "Il y a certes de fortes pluies dans quelques zones du pays, mais il y a une indiscipline notoire d'une partie de la population, mais aussi de certains agents de l'État dans la prise en charge des inondations. Mais ça va changer", fulmine-t-il. D'ailleurs, il avertit : "On sera très regardant sur ce que fait chacun à chaque niveau. Et nous allons injecter les ressources nécessaires pour trouver des solutions à ces questions. Trouver des moyens suppose que ce soit déployé là où il faut. Il y a beaucoup d'argent investi dans les inondations. Nous allons auditer les 717 milliards que l'État dit avoir investis dans la gestion". Par ailleurs, Ousmane Sonko souligne que les constructions anarchiques seront interdites. "On ne peut pas habiter dans les zones inappropriées pour que les gens se retrouvent tous les ans dans des situations inexplicables", dit-il.