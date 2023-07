Fonds Covid détournés : Révélations explosives de l’enquête de la DIC

La Division des investigations criminelles (Dic) qui a bouclé son enquête, a remis, avant-hier mardi, le rapport des huit (8) enquêtes sur les neuf (9) au Parquet. Les faits concernés sont relatifs au rapport définitif de la Chambre des affaires budgétaires et financières sur le contrôle de la gestion des fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la Covid-19, gestion 2020 et 2021. Fruit d’un travail d’environ cinq (5) mois, le dossier a été soigneusement empilé dans des cartons dans le bureau du Procureur de la République, rapporte L’Obs qui donne la nouvelle. Résultat : la Dic a auditionné plus de 200 personnes et rend un dossier de 400 kilos au Parquet Tous les Dage des ministères épinglés dans le rapport de la Cour des comptes ainsi que les fournisseurs ont été entendus. Certes, la Dic n’a procédé à aucune arrestation au cours de l’enquête mais certains fournisseurs, dont des hommes d’affaires libanais, risquent d’être poursuivis pour les délits de faux et usage de faux au sortir de l’enquête de la Dic. La Dic qui n’a laissé aucun détail concernant les personnes soupçonnées d’avoir détourné de l’argent public ou d’avoir fait du faux, a également mené des enquêtes de patrimoine. Une procédure qui a été d’une part à l’origine de la durée de l’enquête. Car, toutes les banques de la place, le service des mines, la direction des impôts et domaines, les notaires… ont été saisies pour les besoins de l’enquête de patrimoine. Les contrôleurs de la Cour des comptes ordonnent la poursuite de dix (10) personnes La Dic enchaîne avec le dossier du ministère de la Santé Dans la gestion des fonds du Covid-19, le ministère de la Santé avait perçu 60 milliards de francs Cfa. Une manne financière qui n’a pas échappé aux fouilles des contrôleurs de l’Etat. Ces derniers n’ont pas manqué de relever des fautes de gestion et des surfacturations dans la gestion de l’argent. La Dic qui a vu défiler toutes les personnes impliquées dans la manipulation des 60 milliards de francs Cfa va boucler bientôt ce 9e volet de l’enquête avec des orientations sur les personnes épinglées pour faute de gestion.