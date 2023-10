Fonds Covid détourné au ministère des Sports : le DAGE mouille Matar Bâ

L’enquête de la Dic sur la gestion des Fonds Covid au ministère des Sports n’a pas encore livré tous ses secrets. Le Dage du ministère des Sports, Mamadou Ngom Niang pris la main dans le sac, a admis avoir violé les règles de lqa comptabilité à travers une série de paiements en cash. D’après ses dires reprises par Libération, il a soutenu que le ministère des Sports ne disposerait pas d’un compte de dépôt au Trésor public. Et afin d’éviter les critiques contre l’Etat, il a reconnu lui-même avoir exécuté le paiement en espèces et contre décharge d’un montant de 205 millions FCFA au profit d’organismes de droit privé dont les bons n’avaient pas été validés par le ministère des Finances. Un autre détournement d’objectif a été découvert par la DIC. Sur le papier, la fédération nationale de Handball aurait reçu 75 millions FCFA alors que la donation avait été arrêtée à 70 millions FCFA. Quid des fausses factures dont les montants sont aussi remis en cause par les présumés bénéficiaires notamment le lutteur Gris Bordeaux et l’association des lutteurs qui révèlent n’avoir reçu qu’un montant de 10 millions FCFA contre décharge et non 15 millions FCFA comme le prétendait auparavant le Dage Mamadou Ngom Niang ? Le DAGE a confié quand il remettait à Gris Bordeaux les 15 millions FCFA, ce dernier lui aurait demandé de ne mentionner que les 10 millions car les 5 millions devraient servir à aider « discrètement » les lutteurs en difficulté. Le DAGE a soutenu avoir agi sur instruction du ministre Matar Bâ et que cette faveur aurait été accordée à Gris Bordeaux pour lui permettre de se justifier auprès des autres lutteurs. Matar Bâ, bénéficiant du privilège de juridiction, n’a pas été entendu au cours de l’enquête dont les résultats sont désormais entre les mains du procureur.