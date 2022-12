Fonds Covid : 19 milliards égarés, l’agence et les trois ministères champions du détournement identifiés

Dans son rapport sur la gestion des fonds destinés à la riposte anti-pandémie (Force Covid-19), la Cour des comptes a pointé plusieurs anomalies. Parmi celles-ci, la prise en charge de dépenses non éligibles. La facture est estimée à 19 milliards 727 millions 96 mille 727 francs CFA. D’après Libération, qui donne l’information, quatre entités, dont trois ministères, sont en haut du hit des structures coupables des écarts signalés par la Cour des comptes dans son rapport. Le journal précise que l’Agence pour la gestion du patrimoine bâti de l’État (AGPBE) est en tête des quatre structures épinglées. Elle a englouti 17 milliards 370 millions 402 mille 500 des fonds destinés à la riposte aux effets de la pandémie. Ce montant a servi au paiement de… loyers des sphères ministérielles de Diamniadio. En deuxième position arrive le ministère des Mines et de la Géologie, épinglé pour des dépenses non éligibles de 800 millions 461 mille 445. Cette enveloppe a été dégagée dudit fonds pour financer l’achat de matériel n’ayant aucun rapport avec la riposte à la Covid-19. Le ministère du Commerce et des Petites et Moyennes entreprises a été dénoncé par la Cour des comptes pour le même type d’écart. Ce département a détourné de son objet 570 millions 618 mille 420 pour la… réparation de véhicules, notamment. Le ministère de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire ferme la marche avec des dépenses non éligibles de 299 millions 587 mille 598. Ces fonds ont servi à couvrir, entre autres, des dépenses d’hébergement et de location d’avion effectuées dans le cadre des tournées organisées par le département durant cette période.