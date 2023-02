Fonds Covid-19 : l’enquête s’emballe

Le ballet des Directeurs de l’administration générale et de l’équipement (Dage), épinglés dans le rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds Covid-19, a démarré à la Division des investigations criminelles (Dic). D’après Les Echos, trois gestionnaires ont été déjà auditionnés. Il s’agit de Mamadou Ngom Niang, Madeleine Suzanne Lô et Léonce Nzally, à l’époque des faits Dage des ministères, respectivement, des Sports, du Commerce et de la Culture. Actionné par le ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, le Procureur a transmis le dossier à la Dic, ordonnant aux limiers de démarrer « sans délai » l’enquête au regard de la gravité des faits et de la nature des fonds. Les enquêteurs, qui ont fini de s’imprégner du dossier, enchaînent les auditions depuis la semaine dernière. Une cadence qui devrait se poursuivre afin de boucler ce dossier au plus vite, signale la source. Les personnes qui seront épinglées par l’enquête sont sous le coup de sanctions pénales. Elles seront « traduites devant les juridictions et punies conformément à la loi », a déjà averti le maître des poursuites, dans un communiqué. Lequel a également annoncé des enquêtes de patrimoine en vue de faciliter le recouvrement des avoirs et de retracer, au besoin, les produits du crime.