Fonction publique : les hausses de salaires sous Diouf, Wade et Macky Sall

Depuis 1982, les fonctionnaires ont connu six hausses de salaires. Les niveaux de celles de 2022 n’ont jamais été atteints.



De Abdou Diouf (1981-2000) à Macky Sall (depuis 2012), en passant par Abdoulaye Wade (2000-2012), les fonctionnaires ont toujours bénéficié d’une augmentation de salaires de la part des régimes qui se sont succédés. Le ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Ba, a fait le point de ces hausses avec comme point de départ 1982. C’était face aux députés, vendredi dernier, lors du vote du budget du ministère de la Fonction publique.



Il ressort de ce récapitulatif que les niveaux atteints en 2022 sont sans précédent. Ils oscillent entre 75 mille et 300 mille francs CFA.Entre autres bénéficiaires, les enseignants, le personnel de santé, les forces de défense et de sécurité.L’enveloppe consacrée à la mesure est estimée à 104 091 milliards de francs CFA (fin octobre dernier), selon le ministre des Finances, qui signale qu’«il est fort probable que le montant soit légèrement dépassé».



Luttes syndicales et volonté politique

Les syndicats du secteur de l’éducation avaient applaudi des deux mains. Certains de leurs responsables ont même lié les bons résultats enregistrés cette année aux CFEE, à l’entrée en sixième, au BFEM et au BAC, à ces revalorisations salariales qui, selon eux, ont boosté la motivation de leurs collègues.



Ces hausses de salaires, notamment pour les enseignants et les personnels de santé, ont été obtenues à la suite d’âpres luttes syndicales. Certes. Mais, elles traduisent aussi la volonté du gouvernement de tenir compte de la conjoncture économique mondiale marquée par une chute du pouvoir d’achat des ménages due au contexte post-pandémie de Covid-19 et à la guerre en Ukraine.



D’ailleurs, au-delà de ces attentions à l’égard des fonctionnaires, l’État a pris d’autres mesures durant la même période pour soutenir la bourse de l’ensemble des Sénégalais, surtout les plus faibles. C’est le cas des opérations de transferts monétaires pour un montant de 43 milliards de francs CFA au profit de plus de 500 000 ménages. C’est le cas aussi de la baisse des prix des denrées de première nécessité et du loyer.



De 3500 à 300 mille francs CFA