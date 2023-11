Fonction publique : 30 000 agents de l’Etat annoncent une série de manifestions

Le collectif interministériel des agents de l’administration sénégalaise (CIAAS) durcit le ton. Ses membres annoncent une série de manifestation à partir du 23 novembre. Marche nationale le 23 novembre, 96 heures de ports de brassards rouges et 48 heures de grève totale le 30 novembre et 1er décembre, ont-ils annoncé. Ces agents de l’administration sénégalaise, au nombre de 30 000, veulent, à l’image de tous leurs pairs, percevoir leurs indemnités. Ils dénoncent un deux poids deux mesures au sein de l’administration sénégalaise et demandent à l’Etat de corriger l’iniquité salariale, d’après leur coordonnateur Omar Dramé Les agents de l’Etat sont au nombre de 170 000, les 140 000 ont des indemnités de logement représentant 88% des agents. Alors que les 12%, composés d’interministériel (18 ministères) au nombre de 30 000 agents, n’en disposent pas. Cela est inacceptable et inadmissible », a-t-il fait savoir entre autres lors d’une conférence de presse, ce jeudi. Le Ciass interpelle le président de la République, à travers le Premier ministre, les ministres des Finances, de la Fonction publique, pour résoudre rapidement ce problème avant la mise en œuvre de leur plan de guerre.