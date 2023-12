Financement «occulte» de Sonko et diamants de Me Moussa Diop : La plaidoirie de Me Mame Adama Guèye

Sur les accusations contre Ousmane Sonko relativement à un financement présumé de près de 12 milliards de FCFA par des lobbies qataris, l’avocat Me Mame Adama Guèye joue la prudence. «Il faut d’abord relativiser. Ce sont de simples déclarations pour l’instant, rien n’est corroboré et moi je suis avocat, je ne peux pas parler de choses qui ne sont pas corroborées», a-t-il dit. De même, sur le présumé contrat d’exploitation d’une mine de diamant révélé par Me Moussa Diop, l’invité du JDD dit : «En l’Etat de l’enquête, je ne me prononcerai pas si je n’ai pas des éléments concrets sur les quels m’appuyer, donc je préfère faire preuve de prudence. Mais au-delà de la question des ressources naturelles, c’est toute la question des moyens des politiques et des ressources utilisées dans le cadre de la politique, la réglementation des fonds utilisés par les partis politiques qu’il faut revoir. Aux Usa, en France et partout, on contrôle les dépenses électorales et les ressources utilisées par les partis. Ici, cela ne se contrôle pas. En 2007, lorsque j’étais candidat, j’ai été le seul, dans toute l’histoire du Sénégal, à avoir fait une déclaration de patrimoine spontanée. Cela n’a intéressé personne, mais je le faisais pour lancer un signal.» Avec Emedia