Finale Sénégal–Maroc : la diplomatie sénégalaise met en avant l’amitié et la solidarité entre les deux pays

À l'occasion de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui opposera, le dimanche 18 janvier 2026, les sélections nationales de la République du Sénégal et du Royaume du Maroc, le ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur (MIAAE) souligne que cette rencontre sportive sera avant tout l'objet d'une “célébration de la fraternité entre deux peuples unis par des liens historiques, économiques, humains et spirituels profonds”.

Dans un communiqué publié ce 17 janvier, le ministère rappelle l'excellence des relations séculaires d'amitié et de solidarité entre le Sénégal et le Maroc. Selon le MIAAE, ces “relations, fondées sur le respect mutuel et une vision partagée des enjeux africains et internationaux”, se sont constamment “renforcées au fil des décennies”.

Le Sénégal considère le sport, et en particulier le football, comme un puissant vecteur de rapprochement ainsi que de cohésion entre les peuples. “Cette finale doit ainsi être vécue comme une célébration du talent africain, de l'unité du continent et de la forte fraternité entre les peuples sénégalais et marocain, au-delà de toute considération circonstancielle”, insiste le communiqué.

Le ministère appelle l'ensemble des acteurs, des supporters et de l'opinion publique à préserver un “esprit de responsabilité, de respect et de fair-play, en fidélité à la solidité des relations sénégalo-marocaines” et pour préserver “l'image du football africain sur la scène internationale”.