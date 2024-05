Fin de cavale : Lac de Guiers 2 arrêté

Fin de cavale pour Lac de Guiers 2. Selon Les Échos, qui donne l’information, le lutteur a été arrêté par la police centrale de Guédiawaye. Le leader de l’écurie Walo, qui était activement recherché, a été cueilli à la cité des enseignants de Guédiawaye et conduit manu militari au commissariat central puis placé en garde à vue, indique le quotidien d’information. Celui-ci rappelle que le mis en cause était visé par plusieurs plaintes de candidats au voyage en Angleterre. Repris par la source, les plaignants soutiennent lui avoir versé, par le biais de son bras droit nommé A.S. Diagne, des montants qui varient entre 2, 4 et 5 millions de francs CFA. Les fonds en cause tournent autour d’une vingtaine de millions, estime Les Échos. Qui souffle que Diagne est activement recherché