Février 2024 : « Récupérer au minimum 100 mille signatures pour Bassirou Diomaye », Abass Fall

Nouveau rebondissement au parti Pastef dissous. Le plan B qui revient au galop est désormais incarné par Bassirou Diomaye Faye, administrateur du parti, en remplacement de Ousmane Sonko, out pour l’instant, à la course Présidentielle. Abass Fall, responsable dudit parti, rend hommage à un homme qui, dit-il, travaille pour son parti et pour le Sénégal. Le choix de Diomaye Bassirou Faye, selon Abass Fall, fait partie de leur plan mis en place depuis plus d’un an. Et l’ultime étape, c’est de mettre M. Faye dans les starting-blocks. Une candidature déjà adoubée par les candidats à la candidature, Birame Soulaye Diop, Guy Marius Sagna, El Hadj Ndiaye. « Ce n’est pas parce que Bassirou Diomaye Faye est en prison qu’on doit l’oublier. A travers ce geste, nous avons voulu lui rendre hommage pour le combat qu’il a fait pour le Sénégal., pour le parti, et montrer aux Sénégalais que c’est même possible d’être en prison et d’être candidat ». Ainsi, ajoute t-il, « le parrainage démarre, dès aujourd’hui lundi. Les Sénégalais trouveront la fiche 111, c’est la fiche du candidat Bassirou Diomaye Faye. Dans une semaine, nous voulons récupérer au minimum 100 mille signatures, parce que les Patriotes étaient déjà prêts, ils avaient commencé depuis le travail ».