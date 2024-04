Fête de l'Indépendance : Le message de Déthié Fall

Mes chers compatriotes, À l'occasion de la célébration du 64e anniversaire de notre accession à l'indépendance, j'adresse mes hommages et mon profond respect à nos forces de défense et de sécurité pour leur rôle nodal dans la préservation de l'intégrité du territoire et la construction de la Nation. J'adresse également mes vœux de grand succès au Président de la République du Sénégal, Chef Suprême des armées, S.E. Bassirou Diomaye Diakhar FAYE et son Premier ministre, Monsieur Ousmane SONKO. Bonne fête d'indépendance à toutes et à tous. Déthié FALL, Président du PRP.