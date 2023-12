Fermeture du marché Tilène (Médina) ce week-end : Des commerçants fustigent la décision du Maire Bamba Fall

Le maire de la commune de Médina a décidé de fermer le marché Tilène samedi et dimanche pour une opération de Cleaning Day. Cette décision ne recueille pas l’assentiment de certains commerçants qui dénoncent un manque de communication de l’équipe municipale. «Nous venons de recevoir l’information selon laquelle le marché sera fermé samedi et dimanche pour un nettoyage. Mais c’est très difficile pour nous de rester deux jours sans rien faire? C'est une perte énorme. En plus, la communication n'a pas bien passé. On n’a pas été mis au courant. Il fallait communiquer et nous aviser. C'est la moindre des choses »,a fustigé un commerçant sur la Rfm. De son côté, le maire Bamba Fall reste ferme sur sa décision : “Nous avons convoqué tous les délégués du marché pour les informer de cette opération qui ne s'est pas tenue depuis deux ans. Cette opération est nécessaire pour nous permettre de nettoyer et revoir les installations électriques parce qu'on entend des incendies au niveau des marchés. Je précise que tous les commerçants ont été informés. Le marché sera fermé et on va procéder au nettoyage ce week-end. Nous les invitons vivement à venir apporter leur contribution au lieu de rester là à se plaindre »